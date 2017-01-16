變調童年 瑞典難民兒童吸食海洛因
瑞典青少年戒毒專家指出，過去2年，停留在瑞典難民兒童吸食海洛因情況相當普遍，其中很多是無人陪伴照護的未成年難民。
瑞典Maria Ungdom青少年戒毒中心主任薛柏瑞（Mathias Sjoberg）向瑞典通訊社（TT）表示，和一般毒品使用者多半是先從大麻開始，再逐步轉到效果更劇烈的毒品不同，這些吸食毒品成癮的難民兒童幾乎都是一開始就接觸高成分毒品，許多是直接接觸海洛因。
薛柏瑞表示，吸食毒品的難民兒童人數大幅增加，從2015年下半年開始，到了去年人數更是快速上升，其中多半是來自阿富汗。
斯德哥爾摩北方城市耶爾瓦（Jarva）警局局長波曼（Christoffer Bohman）也表示，郊區確實發現海洛因交易不法行為，有跡象表明當地的海洛因市場從去年夏天開始逐漸成形。
而從警局的資料顯示，10名吸食海洛因的個案中，就有9名是無人陪伴的難民兒童，讓這群無人照護的難民兒童成為當地海洛因的主要買家。1060116
(中央社)
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