蜜拉喬娃維琪走紅毯 與粉絲親密互動
好萊塢女星蜜拉喬娃維琪今晚和導演老公保羅安德森攜手走紅毯，兩人展現親民作風，舉凡民眾拍照合影、簽名都來者不拒，在台灣粉絲心中留下好印象。
暌違20年再度來台的蜜拉喬娃維琪，上次來台是為了宣傳「第五元素」，這次帶著首次來台的導演老公保羅安德森宣傳「惡靈古堡：最終章」，兩人晚上也出席在信義威秀的電影首映會，攜手走紅毯。
蜜拉喬娃維琪晚上穿著黑色連身洋裝走紅毯，一路上和台灣粉絲大玩自拍，也為粉絲簽名，留下好印象。問及夫妻倆來台最想去的地方，兩人均表示「台北101」。
保羅安德森下午接受媒體訪問時提到，拍攝「惡靈古堡」系列都會很怕蜜拉、演員們受傷，尤其蜜拉又是主角，很多上下跳動的戲份，經常吊鋼絲，又要被壞人打。
保羅安德森表示，每次蜜拉看劇本時都會說，「我才不要這樣做」，但每次演完後，她都會說，「這真的是太棒了，應該要再多一點」。不過保羅也說，回家後都會和蜜拉道歉，蜜拉也會假裝板起面孔說，「你對我太壞了」。
不過夫妻兩人都有共識，在片場拍戲時都聽保羅安德森，回到家就聽蜜拉的。兩人今晚出席首映會，明天離台。1060116
(中央社)
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