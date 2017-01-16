川普就職典禮 游錫(方方土)率團啟程
參加美國總統當選人川普就職典禮、由前行政院長游錫(方方土)擔任團長的代表團今天啟程，團員包括游錫(方方土)夫人、台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠、國安會諮詢委員童振源等。
另外還有立法委員陳亭妃、呂玉玲、柯志恩、林為洲、林昶佐、陳怡潔。
外交部指出，第58屆美國總統副總統就職典禮訂於美國時間20日（週五）在華盛頓國會山莊前草坪舉行。為表示政府與人民對雙方緊密友好關係的重視，同時回應去年美方派遣慶賀團來台祝賀總統蔡英文就職的善意，政府循例籌組跨黨派代表團出席美國總統就職典禮。
外交部表示，代表團今天啟程，除出席就職大典相關活動外，並將與美國政要、智庫學者及僑界代表會晤，就當前國際局勢及台美雙邊關係廣泛交換意見，預定1月23日返抵國門。
外交部表示，美國總統就職典禮由聯邦參眾兩院成立的「就職大典國會聯席委員會」（JCCIC）負責籌辦。本屆就職典禮主題「讓美國再度偉大」（Make America Great Again）與川普的競選口號相同，展現川普帶領全美人民齊心使美國更安全、更強盛的決心。
外交部指出，川普（Donald J. Trump）將依憲法規定，於1月20日在美最高法院首席大法官羅伯茲（John G. Roberts, Jr.）主持下宣誓出任美國第45任總統，彭斯（Mike Pence）副總統當選人將成為美國第48任副總統。
外交部表示，台美關係源遠流長，近年來更有大幅進展；中華民國政府對川普就職特別表達恭賀之意，未來將在既有的良好互信與互動基礎上，繼續強化台美關係。1060116
(中央社)
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