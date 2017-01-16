雪霰兩兄弟 教你分清楚
玉山及合歡山今天都飄下入冬以來的初雪。雪和霰同樣是水以不同型態從天上緩緩飄落，很多人卻常搞混，中央氣象局透過「氣象短知識」教民眾清楚辨別「雪」與「霰」兩兄弟。
氣象局製作的「雪」與「霰」影片連結網址如下：https://youtu.be/nX9wfpg6Ak4。
氣象局說，雪是冰晶生長的白色產物，呈平面六角型或樹枝狀；霰是球體或圓錐狀，大小約2至5毫米，降落速度較快，結構較鬆散，掉落地面易破碎。
雪片冰晶因形狀造成的空氣阻力較大，落地後不會馬上溶化，形成積雪。
當雪片落下時，在天空遇到暖溼空氣，冰晶吸附空氣中的水滴，身軀就變成流線型，空氣壓力也變小，當離開空氣後，冰晶與外層水滴包覆在一起，就形成霰。
若暖溼空氣較厚，冰晶吸水後溶化，還來不及結構就掉到地上，就是下雨。
除了雪和霰外，只要溫度低，溼度夠，也會形成不同形狀粒子，例如冰珠和雪粒。1060116
(中央社)
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