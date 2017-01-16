大陸春運移動總里程 相當於地球到土星
美國有線電視新聞網（CNN）日前報導，2016年中國大陸春運，每名旅客平均出行距離為410公里，總里程則達12億公里，幾乎接近地球到土星的距離。至於今年，春運的規模仍在擴大。
這項報導並指出，今年中國大陸法定的7天春節假期內，民眾在飲食和購物的消費額可望達到1000多億美元，幾乎是美國感恩節消費額的2倍。
報導說，中國大陸今年的春運，民眾正以每秒超過1000張的速度，在網路上購買火車票。
官方預估，從1月13日到2月21日的40天春運期間，全中國大陸道路客運量將達25.2億人次，鐵路客運量3.56億人次，民航客運量5830萬人次，水路客運量4350萬人次。總運量則較2015年春運增加2.2%。
報導提到，近10年來，中國大陸春運期間的交通數據，幾乎年年創下新高。其中，高鐵總里程已超過2萬公里，位居世界第1；鐵路總里程則超過12萬公里，位居世界第2，僅次於美國。
但報導也指出，不少中國大陸民眾打算在春節假期去海外度假，這種方式越來越受到新貴們的歡迎。據陸媒估計，2016年有近600萬中國大陸民眾在國外過年。1060116
(中央社)
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