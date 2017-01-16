河南禁燃政策反覆 陸媒探討成因
河南日前下發《關於擴大煙花爆竹禁止燃放區域的緊急通知》，但兩天後，河南省環境污染防治攻堅戰領導小組辦公室又於16日決定收回並停止實施該緊急通知。
人民網報導，全面禁「炮」的目的，是維護春節期間的空氣品質，防治霧霾。河南全面禁炮的初衷本來值得點讚。
但禁燃消息公布後，網路上就流傳一份《河南省全體煙花爆竹經營公司請願書》，稱湖南、江西、河南省相關業者對全面禁炮令都萬分焦慮，因為存在庫存煙花爆竹難以消化處理的安全隱患，以及將導致廠家的經營問題、工資無法結算等問題。
因此，收回禁令，河南有不得已的苦衷。假如這紙禁令在推出之前，給足充裕的時間，與相關企業共同切磋善後辦法，並向廣大百姓積極宣講，將隱患及早消除在萌芽狀態，讓煙花爆竹在未生產時就能爭取到企業的配合、百姓的支援，或者就不必政令反覆，出爾反爾了。
(旺報)
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