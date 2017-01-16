解放軍啟用ZTL-11兩棲突擊車

網上出現的共軍陸戰隊ZTL-11裝甲車照片，疑似是在海南島拍攝到。（網路照片）

根據《詹氏防衛周刊》的報導，由北方工業公司生產的ZTL-11兩棲突擊車可能已經為中國人民解放軍海軍陸戰隊啟用。

一張1月11日被公佈於網路上的照片顯示，漆著海軍陸戰隊藍色塗裝的ZTL-11裝甲車出現於疑似海南島的街道上。ZTL-11的服役，證明了解放軍陸戰隊下轄的兩個兩棲登陸旅不僅有相當數量的履帶裝甲車，同時也將要擁有輪型裝甲車。有鑑於台海、東海與南海衝突的武力解決，都仰賴搶灘登陸，因此這些兩棲突擊車輛在解放軍內的地位也是越來越重要的。

ZTL-11兩棲突擊車是由ZBL-01裝甲車改裝而成，並且搭配一座105mm榴砲。

(中時電子報)