捲性侵疑雲7個月 馬幼興獲不起訴：終於還我清白

馬幼興去年7月遭女星控性侵，彰化地檢署16日判不起訴。（圖／中時資料照）

馬幼興貼出判決結果，高喊「終於還我清白」。（圖／取材自馬幼興臉書）

馬幼興臉書全文。（圖／取材自馬幼興臉書）

演員馬幼興去年7月被本土劇女星「T女」指控性侵，引發軒然大波，而此案經過7個多月的審理，他今（16日）獲不起訴，特地貼出彰化地檢署處分書，高呼「司法終於還我清白！」

馬幼興今一收到判決結果，有感而發「人在做天在看，有幾分證據說幾分話」，並馬上告知母親、家人，特別感謝幫忙處理此案的相關人員，尤其農曆新年將至，他更是感激彰化地方法院檢察署檢察官及書記官的詳細偵查，才讓他和家人能過個清靜的春節。

雖然已洗刷性侵疑雲，但他也說「所造成的傷害卻是一輩子都無法彌補回來的痛！」言辭之間滿是無奈；而當時他反控T女誣告及加重誹謗罪，目前仍在偵辦中。

(中時電子報)