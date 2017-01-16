川普提議訂快速貿易協定 英政府歡迎

英國外相強生今天表示，美國總統當選人川普向英國提議快速訂定貿易協定，在英國退出歐洲聯盟之際是正面的消息。

強生（Boris Johnson）到布魯塞爾參加歐盟外長會議前說：「我認為，這是非常好的消息，美國要與我們談好的自由貿易協定，且要非常快就敲定。」

強生說：「很高興聽到總統當選人川普（Donald Trump）這麼說，顯然這必須是符合雙方利益的協定，而我不懷疑那會是。」

英國首相梅伊（Theresa May）發言人表示，對川普這項承諾表示歡迎。

發言人說，梅伊預計到美國會見川普，細節還在安排當中。（譯者：中央社羅苑韶）1060116

(中央社)