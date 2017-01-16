川普放話課高關稅 BMW股價下跌

美國準總統川普出招課高關稅，德國汽車大廠BMW跟大眾汽車16日股價下跌。

根據路透16日報導，BMW、戴姆勒（DAIGn.DE）及大眾汽車三家德國汽車大廠16日股價下跌。這些大廠均在墨西哥設廠，本意把小型汽車出口從墨西哥至美國市場，但此舉正面臨川普35%高關稅的壓力。

川普16日接受德國畫報的專訪，嚴詞抨擊德國汽車業者沒有在美國國內生產更多汽車。「如果你們要在全球各地生產汽車，那我祝你們一切順利。你可以生產汽車銷往美國，但每輛輸入美國的車子，你們要支出35%的稅，」他警告。

他更進一步向BMW放話，「如果你在墨西哥興建一座工廠，計劃把車子賣到美國，還省掉35%的稅，那你就甭想了。」強硬表示德國汽車業者必須在美國建廠。

專訪一出，BMW股價同日在法蘭福克股市盤初下跌0.85%，戴姆勒及大眾分別下跌1.54%及1.07%。

(旺報)