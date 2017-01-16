川普行情漲過頭 Pimco囤現金備戰

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倫敦金融時報報導，由於擔心全球這一波川普行情漲過頭，全球債券投資大戶太平洋投資管理公司(Pimco)去年底已開始減碼企業債等風險性資產，拉高現金水位，以因應行情退燒後隨之而來的市場動盪。

眼見川普贏得大選後全球風險性資產出現一波急漲行情，Pimco選擇逢高減碼，去年底就開始大動作拋售股票與高收益債的風險性資產。

Pimco的投資長伊凡辛(Dan Ivascyn)表示：「由於還有諸多的不確定性，操盤策略還是謹慎為要。」

(工商)