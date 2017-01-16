預期梅伊將宣布硬脫歐 英鎊貶破1.2美元

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受到市場預期英國首相梅伊(Theresa May)周二將公布脫歐計畫確立走「硬脫歐」路線，為英國乃至於歐洲帶來新的不確定性衝擊，英鎊應聲重貶，貶破1.2美元大關，不計去年10月閃崩走勢的話，已改寫32年新低價。

英國可能走硬脫歐路線也為國際美元短線弱勢格局解套，除了英鎊最低一度貶至1.1983美元，創3個月新低外，歐元也受拖累，失守1.06美元支撐，來到1.0593美元，美元兌一籃子貨幣指數上漲0.2％，至101.63。

(工商)