張獻忠江口沉銀 陸考古隊將大面積開挖

圖為張獻忠江口沉銀處發現的金冊、銀錠。（取自中新網）

明末張獻忠江口沉銀處究竟會挖出什麼？謎團即將解開。考古隊針對已發現的少量銀錠、銀簪、戒指等文物清理後，從沉銀表面清晰看到「五十兩」字樣。考古隊已初步鎖定100平方公尺區域，估計沉銀埋藏深度約3公尺，春節後將大面積開挖。各界都睜大眼睛等著瞧。

張獻忠的「江口沉銀」，是中國歷史上最有名的寶藏傳說。相傳在1646年，明末民變首領之一張獻忠的部將劉進把清兵引進四川，張獻忠見勢不妙，決定棄都，攜歷年所搶的千船金銀財寶率部10萬向川西突圍。但轉移途中遇襲，張獻忠船隊大敗，千船金銀沉入江底。

考古隊在施工過程中發現的少量銀錠、銀簪、戒指等文物，經文物專家利用超景深攝影顯微鏡，在已經清理後的沉銀表面，能夠清晰看到「五十兩」的字樣。對於已經發現的少量沉銀，考古隊文物保護組將在第一時間進行清理和保護。江口沉銀水下考古隊文保組王沖說，文物上面有附著物，因為環境改變了，清理可以避免它進一步被腐蝕。

由於長年沉浸江水中，銀錠外部已氧化，呈黑色，部分有殘損。銀子純度約在95%以上，除眉州，還刻有湘潭、京山、贛州等字樣，與張獻忠行軍路線吻合。

「之前的發掘區域是根據文獻記載、前期考古調查、警方提供資訊等多重依據來確定的。」四川文物考古研究院江口沉銀水下考古隊領隊劉志岩表示，從文物發現區域來看，遺址的範圍和之前理解的遺址範圍不太一樣，在後續的工作中為了搞清楚遺址範圍，考古隊利用各種科技探測手段對地下文物進行探測，包括金屬探測、磁法、電法，以確定文物在哪個區域更為集中。

目前，張獻忠江口沉銀考古的前期圍堰工作已全部結束，並進行航空測繪，初步確定探方（考古的挖掘單位）發掘位置。劉志岩表示，考古隊把這個遺址分成8360多個探方，位置已固定。考古隊已初步鎖定了100平方公尺的區域進行準備，估計沉銀大致埋藏深度在3公尺左右。

對於出土文物的品種和數量，雖然相關人員暫時無法透露，但從2005年起，彭山江口就陸續有銀錠發現。彭山區文管所所長吳天文就曾展示彭山區文管所一枚刻有「大西眉州征完元年分半征糧銀五十兩一定，銀匠右閔季」字樣的銀錠。

從字樣內容來看，說的是在眉山徵收的糧稅，有五十兩。打造銀錠的工匠叫右閔季。吳天文表示，當時一兩大概是37克，五十兩相當於現在3市斤（約1.5公斤）多。

(旺報)