中市西區戶政所募發票 助弱勢團體

台中市西區戶政事務所號召捐發票助弱勢活動，不到1個月募得2752張發票，戶政所主任劉賢智今天並帶著民眾所寫的愛心祝福卡，連同發票全數轉贈台中育嬰院運用。

貼心將民眾寫好的每張祝福卡分別裝進紅包袋，並準備小朋友學習用的文具，在東昇里長徐耀鍾陪同下，由台中育嬰院院長朱明輝代為收下，讓院童感受社會溫暖。

劉賢智指出，帶著民眾的愛心，讓更多民眾認識不一樣的戶政機關服務，除例行公務外，其實還有很多對社會的服務，照顧更多人，今年首度在戶政所發起寫祝福卡及捐贈發票活動，獲贈的發票則優先轉贈社福團體。

朱明輝說，院內有一百多名多重身心障礙的幼童，院內的經費除了靠補助外，也需自籌，但近來受到景氣衝擊，認養件數也較往年下滑，募款並不理想，盼有更多人能來關懷需要幫忙的弱勢院童。

(中時)