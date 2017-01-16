挪威首都禁柴油車上路 政策搖擺挨轟

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奧斯陸本週將實施至少2天的柴油車禁令，禁止柴油車上路，以改善惡化的空氣汙染狀況；但此舉激怒部分駕駛，因當局數年前還鼓勵民眾購買柴油車。

英國「衛報」（The Guardian）與法新社報導，該市當局昨晚宣布這項禁令，明天將在市內道路實施，但不適用於縱橫交錯貫穿挪威首都的國道。違反這項禁令的駕駛將處以1500挪威克朗罰鍰（約新台幣5550元）。

空氣狀況預期將在19日有所改善。

由勞工黨與綠黨組成的奧斯陸市議會2016年2月在原則上同意使用這類措施後，這是該市首次實施這種禁令。

柴油車的二氧化碳排放量雖較少，卻會排放更多二氧化氮。

部分駕駛對這項措施感到不滿，挪威當局在2006年鼓勵他們選擇柴油車，當時認為這類車種比起使用汽油引擎車型，對環境較無害。

惱怒的駕駛左塔絲（Irene Signora Maier Tziotas）在挪威「世道報」（Verdens Gang）的臉書專頁上寫道：「做個決定吧。閻斯（Jens Stoltenberg， 挪威前總理，北約現任秘書長史托騰柏格）不久前才推薦說柴油車比汽油車好，實在無法確定你們真的知道什麼比較好。」

其他人甚至使用更強烈的措詞表達意見。

民粹主義右派「進步黨」（Progress Party）的國會議員克希瓦利（Mazyar Keshvari），鼓勵這些駕駛要求賠償。進步黨是組成挪威聯合政府的成員之一。（譯者：中央社廖禹揚）1050116

(中央社)