2017年最好用護照 中華民國排名28
加拿大金融顧問公司Arton Capital公佈2017年「護照指數」，中華民國台灣護照在「護照效力排名」與去年排名一樣名列第28，新加坡名列亞軍成為亞洲最好用護照。
網站以「世界『最具效力（most powerful）』護照排名」，引述「護照效力排名」（Passport Power Rank）報導各國護照免申請簽證概況，比一比哪一國護照最好用。「護照效力排名」根據護照持有人不必事先申請簽證，或無須申請落地簽即可入境的國家數量，進行排名。
根據「護照效力排名」，今年德國勝過去年的美國與英國，以不必事先申請簽證就能前往157個國家居冠；新加坡與瑞典以156個共享亞軍；美國、英國、丹麥、芬蘭、法國、西班牙、瑞士與挪威以155排第3。
另外，義大利、荷蘭、比利時、奧地利、盧森堡、葡萄牙及日本第4；第5則是馬來西亞、愛爾蘭、加拿大及紐西蘭。
中華民國護照免簽國家從去年的109個提升至119個，但排名同樣維持第28。不過，根據去年中華民國外交部統計，共有137個國家及地區給予中華民國護照免簽證或落地簽證待遇。
其他亞洲地區方面，南韓第6、香港第18、澳門第31、中國大陸第66。
至於最少免簽國護照，大多數為戰爭紛亂地區，其中阿富汗以23個排名墊底，之後為26個免簽國的巴基斯坦、28個免簽國的伊拉克和29個免簽國的敘利亞。1060116
(中央社)
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