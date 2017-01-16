三峽文物保護 專家：最大遺憾在時間不夠

「長江三峽的文物保護，『前三峽』時代已經結束，『後三峽』時代才剛開啟，長江的文化遺產已進入到全新的時期。」三峽博物館榮譽館長王川平深知，三峽文物的厚實與豐富，但也明白最大的遺憾在「時間不夠」。

在大陸文物界，若沒有參加過三峽文物保護工作，會被認為是一件遺憾的事，三峽已成了大陸文物界培養精兵強將的「黃埔軍校」。被稱為「三峽文物保護工作操盤手」的王川平說，參加三峽文物工作的人，通常把三峽庫區完成175公尺水位線蓄水目標前的文物保護工作稱為「前三峽」，此後的則稱為「後三峽」。

三峽文物保護工作最獨特的一面，就是文物出土和報告發表之後，考古發掘的標的物就淹到了水面下，有些永遠也沒有機會驗證。王川平說，三峽文物保護過程，不但創造了文物管理的監理制度，而且這是一種現代工程理念，在全世界尚無先例。經過前三峽之後，也讓文物保護工作的管理水平提高了一個層次。

三峽文物探勘，最早規畫制定的面積達3000萬平方公尺，從其中精選出130萬平方公尺挖掘，但光是這130萬平方公尺，即使考古工作者研究好幾代也研究不完，未來保護工作任重道遠。

(旺報)