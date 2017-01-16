軍公教絕食反年金改革 沈富雄：小英民調還會探底

前立委沈富雄認為，蔡政府的年金改革藍圖若不改絃更張，小英民調還會持續探底。（資料照片 林永富攝）

年金改革分區會議四場結束後，總統府年改會21日將舉行全國國是會議，屆時蔡英文總統將親自出席，聽取各相關團體代表意見。軍公教團體16日上午已在立法院絕食抗議，擴大反對的聲浪，將與會的民進黨前立委沈富雄表示，希望政府能對目前的改革藍圖改弦更張，否則蔡英文的民調將持續探底，而台灣也會籠罩在年金爭議的風暴中。

沈富雄今(16)日在臉書po文表示，星期日在台東開完最後一場年金改革的分區會議，本周末他將受邀參加全國性的國是會議。在參加前他總結過去臉書16篇文章的內容與脈絡，寫就一篇建言的文字稿，他希望林萬億政委、陳建仁副總統及小英總統三人中，起碼有一人仔細看完，細加思索後，能對目前的改革藍圖改絃更張，否則小英的民調會將持續探底，全國籠罩在年金爭議的風暴中而不知伊予胡底。

沈富雄向來主張，改革藍圖的核心在多繳、少領與延退。近日社會對年金改革的爭論刀刀見骨，他說，國人不用看陳建仁最近在臉書上的圖表，也早已瞭然於胸，這三樣工具的殺傷力必須加以柔化與鈍化，化強颱為熱帶氣旋，否則萬方得罪而幾無一人受惠。

沈富雄分析，年金好比是一家瀕臨破產的人壽保險公司，過去賣了太多高利率的保單，淨值接近負值的保險公司，接手的人除了要考慮「人」的因素，基本上，是一個「理財」的問題，也就是「財」要理得讓多數「人」沒有太多怨言，一定要有創意，切忌墨守成規。

沈富雄提醒，新政府七個月的風風雨雨難道還不夠嗎？小英實在經不起另一場大風暴。

(中時電子報)