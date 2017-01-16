多年沖刷露頭 三峽文物盜挖難遏止
經過「前三峽」時期搬遷、原地保護、留取資料等保護方式，讓長江三峽庫區內大量文物得到保護，但隨著江水多年沖刷，庫區消落帶內常有文物露頭，三不五時就被人盜挖，至今難以遏止。
「三峽水庫防汛期間，消落帶內的古遺址、古墓葬文物露出水面，給盜墓分子可乘之機，不少墓群都已發現被盜。」重慶市政協委員、重慶萬州區文化執法支隊督查室主任李曉明日前表示，庫區消落帶內文物安全現狀堪憂，極需建立庫區消落帶文物保護的長效機制。
重慶市文物局資料顯示，在三峽庫區文物搶救性發掘中，由於人力、資金不足等問題，消落帶範圍內的重點文物發掘面積不到總體文物埋藏面積的7%，其餘93%的文物對於盜賊就有了可乘之機。隨著考古研究的深入，大量墓葬群和遺址被發現，盜墓犯罪不斷，已成為重慶文物保護面臨的重大困難。
「消落帶內文物挖掘和保護需要長時間進行，短時間內無法完成。」重慶市政協委員、市文化遺產研究院院長鄒後曦表示，由於庫區雨熱同季，每年讓文物保護工作者進行消落帶內文物挖掘的時間最少時僅2個月。許多遺址或墓葬才剛被挖出來，長江水位就開始上升，工作人物也被迫撤離現場。
除了保護時間受限，對於消落帶文物挖掘保護的專業性要求，需從大陸各地調配專業技術人員前往才能勝任，也導致挖掘保護工作進展緩慢。再加上消落帶附近現在幾乎都是無人區，自然條件艱苦、勞動力不足，即使發現文物，許多也難以挖掘。
文物被盜的嚴重性，從當地警方的紀錄就可印證。重慶警方表示，光是在2016年底，重慶忠縣警方破獲的專門盜竊三峽古墓犯罪集團就作案130餘起。盜挖地點從忠縣、雲陽到奉節、巫山等庫區的古墓葬群都受破壞，挖走漢代青銅鏡等許多文物被轉賣獲利。
(旺報)
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