誆買遊戲幣保證賺3倍 菜籃族險遭詐百萬
年關近，詐騙集團開始猖獗，台中市太平警分局宏龍派出所警員邱政堯、李明宗及時阻止一名56歲的林姓婦人匯款100萬元給詐騙集團，不僅成功保住林婦辛苦存來的老本，達到嚇阻詐騙集團效果。
誆買遊戲貨幣保證賺3倍！日前1位56歲的林姓婦人透過行銷人員介紹投資某外商公司基金及虛擬遊戲貨幣，號稱「保證獲利、只漲不跌。」，並可在短時間內獲利數倍。林姓婦人深信不疑與丈夫商量後決定提領老本100萬元投資並到郵局匯款。
郵局行員發覺有異通知警方，起初婦人還不信行銷人員會騙她，並稱員警大驚小怪，警方耐心說明詐騙手法，並帶返派出所親自上網查詢該外商公司涉及詐騙的新聞，才讓她相信警方說法，成功保住辛苦存來的老本。
(中時)
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