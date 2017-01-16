創業打敗不景氣！3個大男孩樂拿生意做公益
台灣不少年輕人抱怨生不逢時經濟差，但24歲的早餐店老闆陳威誠卻樂在創業，一開始只是想做自己喜愛吃的早餐給客人吃，從宅配外送到經營自己理想中的店，他找來好友張翰中及陳書賢全當店長，減人事成本、工時無彈性影響，「自己開店自己做」還能提撥部分盈餘做公益助弱勢。
將法國長棍麵包切片、頭尾去除，製作「義大利國旗特色料理」麵包外酥內軟，搭配青醬和培根，多一份綠色蔬青的鹹香口感。老闆陳威誠畢業於仁德醫專復健科，但所學非所愛，喜歡吃早餐的他將創意發揮在自己的料理上，展現自己廚藝的舞台。
「畢業後很茫然，創業破困境！」陳威誠說，光是學做早餐每個月食材花費約1萬多元，簡直「啃老本」，後來找好友張翰中及陳書賢投入宅配外送早餐透過網路訂單邊學邊做因耗費外送人力1天僅能做30份，朝向實體店發展。
3個大男生穿相同制服和圍裙，員工兼老闆，愛心不落人後，張翰中指出，為食材不浪費，店內法國長棍麵包切片後剩餘食材每周捐給慈善機構，未來規劃到育幼院幫孩子們製作早餐或將盈餘部分捐給社福團體，讓社會更溫暖。
(中時)
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