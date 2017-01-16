賴清德：台日應成為生命共同體

台南市長賴清德今天在東京指出，台日應成「生命共同體」，因為台日淵源深厚，都信仰民主、自由、人權的普世價值，在地理上休戚與共、唇齒相依。

他並說，從電影「KANO」、「灣生回家」等片可知台日淵源深厚。最近又多一樁交流，那就是台南桌球選手江宏傑與日本桌球選手福原愛共結連理。未來大家想見到福原愛，歡迎到台南。

台南市長賴清德完成0206台南強震感恩行腳，下午在東京日本記者俱樂部發表感恩演講。他強調，台日應有共同的誓言，讓關係更加向前邁進。他保證在他政治生涯裡，會將「培育台日間的情誼」及「守護台日關係」，視為重要的任務之一，並貫徹始終。

賴清德表示，台日兩國以溫馨的情感相扶持，正是台日關係的核心，也是台日關係最珍貴的地方，台日是像家人般的鄰居。

他表示，去年2月6日台南市遭受芮氏規模 6.6的強震襲擊後，接受日本的援助，他要代表台南市民道謝。他說，地震當天，日本首相安倍晉三即刻致函台灣，表達願意提供一切所需要的援助。讓他更感驚訝的是，日本在14個小時後，就派遣預備調查隊抵達地震現場，瞭解台南需要什麼。

1999年921大地震時，第1個到現場救援外國救援隊的也是日本救援隊，賴清德說，2011年311東日本大地震，全台關心日本，募款幫助日本。

去年4月熊本強震。高雄市長陳菊、台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦以及他共4人，各捐1個月薪資。去年6月他與陳菊帶著高雄、台南市民的善款到熊本。去年9月，他率220人到熊本觀光，協助復興。1060116

(中央社)