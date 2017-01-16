寒冬送暖 林全帶頭捐血

媒體連日來報導血液基金會爭議一度引發民眾捐血意願降低，血庫存量告急。捐血中心捐血車「成功號」今天(16日)開抵至行政院，鼓勵公務員們踴躍捐血。行政院表示，行政院長林全、秘書長陳美伶、政委陳添枝等首長都挽起袖子熱情捐輸，帶頭捐血。

媒體日前報導血液基金會可能是不當黨產，血液基金會董事長葉金川日前宣布請辭，並直指行政院打壓，行政院否認葉金川的指控，並強調做公益不應該泛政治化；關於血液基金會是否為不當黨產的爭議已經使民眾捐血意願降低，血庫庫存告急。

為了鼓勵捐血，捐血中心捐血車16日開抵至行政院，號召公務員響應。行政院發言人徐國勇表示，包括林揆、陳美伶和陳添枝等首長都熱情響應，還有很多同仁都去捐血。

徐國勇表示，捐血車固定每2個月左右到行政院，並不是刻意安排，也沒有統計行政院同仁今天捐了多少，但目前血庫血液維持一定存量，並沒有血荒，但他仍呼籲大家「捐血一袋、救人一命」。

(工商)