墨西哥電音音樂節傳槍響 至少5死

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墨西哥卡曼海灘（Playa del Carmen）正舉行電音音樂節的夜店，遭槍手闖入開火，造成至少5人死亡，現場恐慌民眾擁擠踩踏，共有15人受傷。

市長托瑞斯（Cristina Torres）對當地電台表示，至少1名槍手黎明前，闖進正舉行BPM音樂節的藍鸚鵡（Blue Parrot）夜店開槍。15名傷者當中有人因遭擁擠踩踏受傷。

英國廣播公司（BBC）報導，BPM活動另一個場地叢林（The Jungle）也傳出槍擊。

墨西哥舉辦BPM音樂節已進入第10年，特別受到美國和英國遊客歡迎。音樂節吸引數以千記各國電子音樂迷。（譯者：中央社羅苑韶）1060116

(中央社)