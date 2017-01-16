擔心暴亂屠殺 甘比亞爆發事先逃亡潮
西非國家甘比亞總統賈梅任期將於18日屆滿，必須將權力交付民選總統巴羅。但賈梅曾公開宣稱拒絕接受選舉結果。無辜百姓擔心引發暴亂遭致屠殺，已經開始事先逃亡鄰國。
甘比亞（Gambia）於去年12月1日舉行全國大選，51歲的賈梅（Yahya Jammeh）輸給同為51歲的對手巴羅（Adama Barrow）。
他當時雖公開承認失敗，願意交出政權，但萬萬沒有料到8天後，突然改變主意，宣稱投票不公大選無效，拒絕下台。此話一出，舉世嘩然 ！
他表示除非全能的真主，否則任何人都不能讓他下台，交出已經掌控22年的總統大權。
南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）今天報導指出，非洲聯盟（AU）13日提出警告，如果他繼續留任將是「嚴重後果」。
已有數千人，其中大部分為兒童，越過國界逃往鄰近幾個國家躲避可能引爆的政治動亂。
雖然有人選擇留下來，但為了保障下一代安全成長，已經火速將子女送往鄰國塞內加爾（Senegal）。
聯合國難民署（UNHCR）官員阿哈（Liz Ahua）證實上述情形。
他說：「根據UNHCR邊境辦事處報告指出，在少數婦女陪同下，一輛又一輛的過境巴士上幾乎都是兒童。」
這些兒童進入塞內加爾後，多半住在親戚家或寄宿家庭，因此造成收留家庭成員突然暴增3倍，多數資源不敷使用的窘況，尤其是糧食壓力更大。
UNHCR與塞內加爾當局正在制定緊急救援計畫，應對未來或許會急遽暴增的甘比亞人民。1060116
(中央社)
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