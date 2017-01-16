響應新南向 一銀正式進軍菲市場
響應政府新南向政策，第一商業銀行「馬尼拉分行」今晚舉辦開業酒會，正式開始耕耘菲國金融市場，成為今年第一家前進菲律賓的台資銀行。
開業酒會於菲律賓半島大飯店舉行，一銀董事長蔡慶年親自出席，中華民國駐菲代表林松煥、菲國中央銀行總裁泰譚柯（Amando Tetangco, Jr）、金融界與商界人士、旅菲台商與台企幹部參加，場面盛大。
一銀是於去年2月向菲國中央銀行表達來菲意願，同年12月16日獲得核發開業許可，同日「軟開幕」。
蔡慶年說，菲律賓近年經濟成長快速，一銀前進菲國正是時候，將會就近服務當地台資企業，積極開拓當地企業客群，特別是中小企業，為菲律賓基礎建設提供融資來源。
泰譚柯相信一銀的進駐，將能促進台菲經貿關係，除便利在台10萬菲勞之外，也能為菲國金融產業帶來良性競爭，讓銀行客戶受益。
林松煥指出，台灣是菲律賓第6大貿易夥伴、單就2015年而言，台灣對菲投資額達到1億2100萬美元，成為菲國成長速度第3快的外資來源。一銀進軍菲律賓市場，更是彰顯出台灣政府與企業落實新南向政策的決心。
一銀擁有超過116年的歷史，現有34個海外分支機構，據點橫跨歐、亞、美、澳等各大洲，其中東南亞營業據點達到14處。
目前已有6家台資銀行正式在菲營運，華南銀行也已取得菲國央行核准，預料近日就要開業。1060116
(中央社)
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