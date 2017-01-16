法國迎接嚴寒一週 電網及醫衛如臨大敵
法國這週拉起低溫警報，尤其預計明天開始氣溫劇降，連向來溫暖的南部都會降到攝氏零度以下，全國電力供應、醫衛和社會安全系統都已提高因應措施。
法國預期這週氣溫將降到比季節正常氣溫還要低攝氏6到8度。雖然法國很少遇到這麼強的寒流，但還不到氣候異常的程度。
整體來說，東部地區預期氣溫最低，繆路士（Mulhouse）會達到零下11度，史特拉斯堡（Strasbourg）會達到零下9度；連一向溫暖的南部也如臨大敵，預期土魯斯（Toulouse）會降到零下6度、馬賽（Marseille）會降到零下4度。
雪上加霜的是，這週會起風，體感溫度將比氣溫更低。
法國政府因應強烈寒流，已協調收容機構和慈善組織安置遊民；衛生部則採取預防一氧化碳中毒者增加、雪地摔傷等措施，疫情正嚴重的流行性感冒也還未度過高峰期。
此外，供暖系統耗電預計會提高許多，對電網將是一項考驗，能源部已呼籲民眾在尖峰時間關上不用的燈和電器，盡量節電。
氣象預報也警示了南部庇里牛斯山區和東部阿爾卑斯山區雪崩的可能性。1060116
(中央社)
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