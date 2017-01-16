賴清德：政府說明白 民眾會支持日食進口

台南市長賴清德今天在東京指出，有關福島縣等5縣的食品問題，目前蔡英文政府正積極妥善處理，包括訂定幾個原則，只要政府好好說明，相信民眾最後會支持。

賴清德在完成0206台南強震感恩行腳後，昨天出發訪日，今天下午在東京日本記者俱樂部發表感恩演講，感謝日本對台南大地震的協助。

演講會主持人(土反)東賢治問及，台灣進口日本福島等5縣的問題是台日間懸而未解的問題，賴清德如何看待？

賴清德表示，有關福島縣等5縣的食品問題，目前蔡英文政府正積極妥善處理，包括訂定幾個原則。像是福島縣以外的4縣食品要符合雙證（產地、安全證明）。同時，美國、日本沒上市的食品不進口、4縣的水產、野生的產品也禁止進口。

他說，相信這些原則應可得到台灣社會的支持。目前雖然社會還有些不同的意見，但是只要政府好好說明，且讓人民確信這些進口食品一定是安全的，他相信民眾最後會支持。

繼傳出賴清德將轉戰新北市長後，媒體又盛傳總統蔡英文屬意賴清德接任總統府秘書長，賴清德今天被媒體詢問時表示，目前台南強震災後重建還沒有完成，雖然社會給台南很多善款，過去1年來進行得也很順利，但維冠大樓重建正進入最後階段。

他說，都更會成立了、建築師也找了，不管是震災後的重建或是台南市鐵路地下化的動工，都應有個階段，在還沒達到一個階段前，他會繼續留在台南市。

有台灣媒體詢問賴清德，日本對台窗口「交流協會」正名為「日本台灣交流協會」，台灣對日窗口「亞東關係協會」或駐日代表處是否應正名，改為有台灣的文字一事，賴清德回應說，「應該」。

此外，美國總統當選人川普與總統蔡英文通話後，讓部分人士擔憂如1996年台灣海峽緊張的局勢是否再起?

賴清德認為，美國總統大選與其說是川普贏過另一候選人希拉蕊‧柯林頓，倒不如說是「改變」這個信念贏了。將來川普在國內領導的政策會有一番變革，在國際社會的重大政策也會改變，不管是日本或台灣等亞洲國家應更加合作，讓川普的政策能對亞洲做出更有利的決定。

有關兩岸關係，賴清德強調，台灣有幾個原則不會變，包括不會挑釁中國大陸，去危及亞洲國家的和平。

賴清德說，蔡英文總統就職至今，不斷地對中國釋出善意。台灣應好好地武裝自己，增進國防力量以保護自己。期待在美國的亞洲再平衡的政策之下，不管是台、日或其他國家，都能共同維護亞洲的安全。

賴清德一行預定明天上午拜會東京都議會、東京都知事小池百合子，明晚返國。1060116

(中央社)