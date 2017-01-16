大陸中央結算：擔保品餘額突破13兆元 居全球首位

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證券時報網16日報導，大陸中央結算公司總經理陳剛明16日指出，2016年公司積極拓展擔保品服務範圍，管理中的擔保品餘額突破13兆元人民幣（下同），規模居全球首位。

據新華社報導，陳剛明表示，2016年，中央結算公司全年支持各類債券發行突破14兆元，年成長40％，再創歷史新高；託管債券總量將近44兆元，占全市場78％；辦理結算量首次突破1000兆元，占銀行間市場總量的80％。

(工商)