春節將到 南韓商場競推優惠吸引陸客
因應中國大陸春節假期可能湧入大批陸客，南韓各大百貨公司正推出多項促銷手段，以吸引更多陸客在春節期間前往消費。
韓聯社引述南韓官方主管機關數據報導，今年春節期間，預計將有約14萬名陸客前往南韓旅遊，較2016年同期成長4.5%。
報導指出，像是南韓新世界百貨即推出，凡使用中國大陸銀聯卡購買超過50萬韓元（新台幣1.34萬元）商品的外國消費者，就可獲得價值2.5萬韓元的優惠券，還可在在總店享有翻譯、退稅和海外郵寄等服務。
另一家新羅愛寶客免稅店則在春節期間，將每天向外國消費者發放彩票，8名中獎者將獲得價值88萬韓元的儲值卡。
樂天百貨則推出外國消費者適用的即時退稅系統；此外，在仁川機場領取樂天百貨宣傳手冊的遊客，還可獲得價值1萬韓元的交通卡。1060116
(中央社)
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