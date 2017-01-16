經濟學家將今年巴西基準利率下修至9.75％

巴西央行周一公布的最新調查顯示，受訪的100位經濟學家預期巴西今年基準利率9.75％，低於上周預期的10.25％，主因是央行上周將基準利率調降3碼至13％，超越外界預期的2碼降幅。經濟學家預期明年巴西基準利率9.50％，同樣低於上周預期的9.63％。

(工商)