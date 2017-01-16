IMF大幅上調2017中國經濟成長預期至6.5％
一財網16日報導，金融危機以來，國際貨幣基金組織（IMF）持續下調全球經濟成長預期。令人驚喜的是，2017年的全球經濟終於可望在這「下坡路」上實現刹車。
北京時間1月16日22:00，IMF發表「世界經濟展望」關鍵預測更新，與去年10月的預測相比，此次IMF分別維持對2016、2017、2018年全球經濟成長3.1％、3.4％和3.6％的預測；上調美國2017和2018年成長預期至2.3％（+0.1）和2.5％（+0.4）；大幅上調中國2017年經濟成長預期至6.5％（+0.3％），2018年維持6.0％不變。
IMF表示，之所以發達經濟體2017～2018年前景改善，「原因是2016年下半年經濟活動增強，並且預期美國將實施財政刺激。」同時，「中國的近期成長前景因預計實施的財政刺激而上調。」
(工商)
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