農曆春節將至　大賣場消防演練保平安

消防局第四救災救護大隊今（16日）於新店區大潤發購物中心舉辦消防演練，並與結合賣場員工自衛消防編組。（葉書宏翻攝）

消防局第四救災救護大隊今（16日）於新店區大潤發購物中心舉辦消防演練，並與結合賣場員工自衛消防編組。（葉書宏翻攝）

消防局第四救災救護大隊今（16日）於新店區大潤發購物中心舉辦消防演練，並與結合賣場員工自衛消防編組。（葉書宏翻攝）

消防局第四救災救護大隊今（16日）於新店區大潤發購物中心舉辦消防演練，並與結合賣場員工自衛消防編組。（葉書宏翻攝）

消防局第四救災救護大隊今（16日）於新店區大潤發購物中心舉辦消防演練，並與結合賣場員工自衛消防編組。（葉書宏翻攝）

農曆新年將至，家家戶戶常至大型賣場選購年貨，新北市政府消防局第四救災救護大隊今（16日）於新店區大潤發購物中心舉辦消防演練，並與結合賣場員工自衛消防編組。

演練情境為「火災發生啟動自衛消防編組機制」、「消防人員搶救佈署」、「場所通風排煙」、「人命搜救」共4個項目。為落實場所員工防災觀念及遇到災害發生第一時間之應變，演練模擬賣場內電器貨物區不明原因起火，賣場員工啟動自衛消防編組應變，通報119後將民眾引導至安全避難處，而進行初期滅火動作，因火勢及濃煙持續擴大後，由到達現場消防人員接手救災。並使用熱顯像儀進入火場搜尋火點後滅火，再使用排煙車進行火場通風排煙。

第四大隊長蕭力愷提醒民眾，過年期間至人潮壅擠場所消費時，應注意避難逃生路線及防範推擠發生，一旦發生災害時，應保持鎮靜切勿驚慌，配合場所員工及消防救災人員之指示避難逃生。

(中時)