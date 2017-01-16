愛的小手虐童？女童：自己錯了！

網友15日在臉書社團「爆料公社」表示，鄰居多次在新北市中和區新生街打罵小孩。（葉書宏翻攝）

網友在臉書社團「爆料公社」表示，鄰居多次在中和區新生街，拿「愛的小手」打罵女兒的頭部，文章一出在網路中掀起論戰。社會局16日接獲通報派員前往了解，女童身體沒有外傷，她向社工說，「媽媽只有打手和屁股，知道自己錯了！」

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺指出，接獲其他民眾通報派社工前往了解，女童身上無外傷，該事件為單一事件，因女童在母親店內怒罵其他員工，母親才會予以管教。

女童向社工人員說「知道是自己錯了，只是自己不願意改，媽媽只有打手和屁股，當時不想繼續被打，才會伸手抱頭。」

許芝綺指出，由於當街打罵小孩，恐會造成他們心中陰影，管教與管教過當常常僅是一線之隔，需了解後才能予以協助，後續會持續了解該名母親的管教方式，予以協助。

(中時)