墨西哥電音音樂節槍擊5死 3外國人

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墨西哥卡曼海灘（Playa del Carmen）正舉行電音音樂節的夜店，遭槍手闖入開火，造成至少5人死亡。地方官員表示，其中3人是外籍人士。

根據法新社，所在地市長托瑞斯（Cristina Torres）對當地電台表示，至少1名槍手黎明前，闖進正舉行BPM音樂節的藍鸚鵡（Blue Parrot）夜店開槍。15名傷者當中有人因遭推擠踩踏受傷。

托瑞斯表示，死者當中3人是外籍人士。

她說：「依照目前跡象，1人開火。」她又說，正聯繫美國、加拿大和哥倫比亞領事館，提供涉及他們國民的情況。

墨西哥舉辦BPM音樂節已進入第10年，特別受到美國和英國遊客歡迎。卡曼海灘位在坎昆（Cancun）以南68公里。

倫敦「每日郵報」（Daily Mail）報導，事發時正好是BPM音樂節最後一晚，據報死亡人數多達8人。

當地新聞報導指出，這起事件與區域裡目前正進行的毒梟戰爭有關。槍手據信仍在逃。（譯者：中央社羅苑韶）1060116

(中央社)