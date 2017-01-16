牽制陸 安倍允供越南6艘新巡邏船　

日本放送協會（NHK）報導，鑑於中國大陸海洋行動擴大，日本首相安倍晉三今天下午抵達越南首都河內，與越南總理阮春福舉行高峰會，安倍同意提供6艘新造的巡邏船給越南。

安倍本月12日起進行亞太4國訪問。在訪問菲律賓、澳洲、印尼之後，今天下午抵達越南。安倍與越南共產黨中央總書記阮富仲等領導階層4人陸續舉行會談，下午5時（台灣時間4時）左右，與越南總理阮春福舉行會談。

越南因南海的主權問題，與中國大陸關係對立。鑑於中國大陸的海洋行動擴大，安倍與阮春福在高峰會上確認了法治及用和平方式解決紛爭的重要性。為了加強海洋的安全保障及防衛合作，安倍允諾將提供越南6艘新造的巡邏船。

為了協助越南進行高品質的基礎設施整建，安倍同意提供越南約1200億日圓（約新台幣337億元）的經濟合作。對於日商得標的越南核電廠建設計畫中止一事，安倍表示很遺憾，但希望日越能持續合作，進行能源開發。

有關跨太平夥伴協定（TPP）、以東南亞國協（ASEAN）加中國大陸為核心的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的經濟合作，安倍與阮春福在高峰會上都同意合作，以早日促成協定的簽署。

針對北韓多次進行核武試驗、發射彈道飛彈的應對，安倍與阮春福都認為，安全保障上的威脅已邁入新階段，日越應一同對北韓施壓。

安倍與阮春福都認為，為維持亞太地區的和平與安定，美國的存在是不可或缺的，日越將與本月20日上台的美國川普新政府密切溝通。

此外，日皇明仁伉儷預定今年春天到越南進行訪問，安倍請越南政府多加協助，讓訪問圓滿成功。

安倍與阮春福在高峰會後，舉行聯合記者會。安倍表示，全球在政治、安全保障、經濟方面的不確定性、不透明性增高，今天的高峰會上，日越達成共識，將加強雙邊合作、深化廣泛的戰略夥伴關係。

阮春福表示，他與安倍都同意將透過高層對話，加強互信關係。日本是越南永久且最重要的夥伴。

NHK報導，日本是最大的援助國，2015年度日本的政府開發援助（ODA）對越南的日圓借款金額近1800億日圓。前年，日本除了支援越南首都河內建設國際機場新航廈，還協助建設好流經河內市區河川的大橋，是東南亞最長的橋。1060116

(中央社)