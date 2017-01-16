262年首公開！揭開佛教密宗城壇神秘面紗
北京故宮博物院自1925年成立，是世界級的文化遺產，成立92年以來，雨花閣是少數沒有對外開放的區域，其中更藏有佛教史上最華美的城壇，而《國寶檔案》主持人戴忠仁將在節目上揭開其262年的神秘面紗，且還是出現在南臺灣。
戴忠仁表示，雨花閣是北京故宮中數十座佛堂中最大的一處，是乾隆皇帝在原有明代建築的基礎上改建，採納蒙古三世章嘉國師胡土克圖的建議，仿照西藏阿里古格的托林寺壇城殿，並於乾隆十九年（1754年）製造了掐絲琺瑯立體壇城3座。何謂壇城？是密教修習和供奉的重要法物，其中一座目前正在佛光山的佛陀紀念館展出，當戴忠仁前往參拜看見真正本體時，驚嘆說只能用「驚呆了」三個字來形容。
此壇城以掐絲琺瑯製成，氣勢恢宏，色彩鮮豔豐富，圓形平臺上聳立四方城台，臺上安置宮殿，而宮殿為藏式平頂建築，上有金頂，四周陳設護法神像和法器，殿內則是釋迦牟尼說法像。
戴忠仁特別強調這件掐絲琺瑯壇城無法以價值衡量，就連前兩年轟動國際至今還未破案的，在法國楓丹白露一件八國聯軍掠走的乾隆的密宗城壇被偷，和這次的掐絲琺瑯壇城相比，可說是小巫見小巫了。
此掐絲琺瑯壇城高度52公分、直徑76公分，被譽為全世界最貴重的的城壇，不只代表皇家供佛的超高規格，也顯現乾隆時期的最高工藝水準。過去262年來，其從未離開北京紫禁城，現被借展到佛陀紀念館，是佛教界和藝術界的一大盛事。想看戴忠仁更深認識這件工藝極致的城壇，將在1月19日晚間11點於人間衛視首播，隔天下午重播。
(中時電子報)
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