陸商務部：12月對外直接投資年降39.4％

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證券時報網16日報導，中國商務部網站16日消息，2016年，中國境內投資者，全年共對全球164個國家和地區的7961家境外企業，進行非金融類直接投資，累計投資11299.2億元人民幣（折合1701.1億美元），年成長44.1％。

12月當月對外直接投資558.6億元人民幣（折合84.1億美元），年衰退39.4％。對外承包工程全年完成營業額10589.2億元人民幣（折合1594.2億美元），年成長3.5％，新簽合約金額16207.9億元人民幣（折合2440.1億美元），年增16.2％。2016年底中國在外各類勞務人員約97萬人，年減5.6％。

(工商)