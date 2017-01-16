中和護理之家消防演練 4業者簽署相互支援
新北市政府消防局為提升避難弱勢場所，面對災害應變能力及落實防火管理制度，今（16日）在新北市中和區中山路二段、中正路口，萬豐企業大樓內皇家護理之家，舉行自衛消防編組示範演練，該大樓內共有四間長照、安養業者場所，業者特別簽訂相互支援協定措施，並共同實施自衛消防編組演練。
新北市政府消防局長黃德清、新北市政府衛生局技正龔漢芸及中央警察大學潘國雄教授，均親臨現場觀看演練，對於全體員工防火警覺、熟練救火、疏散逃生等技能，給予高度肯定。
尤其，安養中心因法定夜間照服人數比例偏低，故大樓內四家業者能創新簽訂相互支援協定，在災害發生時啟動共同自衛消防編組，以期能快速疏散、通報及初期滅火，降低生命財產損失，貫徹市府維護公共安全之決心。
(中時)
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