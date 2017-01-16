吃辣的人活更久 美研究發現死亡率低13%

我要評比

如果你喜歡吃辣，現在更有理由大啖加入辣椒的美食─研究發現，喜歡吃辣的人其死亡率，比不吃辣的人還低13%。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，辣的食物長久以來被認為有助於治療疾病，但過去僅有1篇研究著眼於吃辣與死亡率的關係。

美國佛蒙特大學（Vermont University）研究人員研究的1份調查，持續23年追蹤1萬6000名美國人的飲食習慣，在這段期間內，共有4946人過世。

吃辣的受試者死亡率是21.6%，不吃辣的則是33.6%，相差12%。

根據人口學、生活習慣及臨床特點進行調整後，差距達13%。

醫學生蕭潘（Mustafa Chopan）與醫學教授里登伯格（Benjamin Littenberg）發現，從這些愛吃辣人的生活習慣中，找不到能說明他們較長壽的任何特徵。

研究發現認為，人體細胞表面叫做瞬態電壓感受器（Transient Receptor Potential）通道的受器，可能與降低死亡率有關。

辣椒主要成分辣椒辣素等辛味劑，主要就是由這些受器接收。（譯者：中央社廖禹揚）1060116

(中央社)