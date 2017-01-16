熱愛時尚 英相梅伊將登上Vogue美國版
英國首相梅伊（Theresa May）辦公室說，梅伊將登上「時尚雜誌」（Vogue）美國版4月號封面和內頁。
英國「衛報」（The Guardian）報導，美國攝影師本月稍早在位於契克斯市（Chequers）的首相鄉間官邸替梅伊拍照，梅伊也接受訪問，內容將與照片一同刊登。
英國第1位女首相佘契爾夫人（Margaret Thatcher）曾在英國版Vogue雜誌亮相，梅伊則是首位登上美國版Vogue雜誌的英國領導人。
梅伊辦公室發言人說，「我們能證實首相已為美國版Vogue雜誌拍攝照片」；這些照片料將出現在4月號。
以熱愛穿著吸睛鞋款聞名的梅伊，向來是Vogue雜誌的粉絲。
梅伊去年接受媒體訪問時，身穿據說要價995英鎊（約新台幣4萬6800元）的皮褲，奢華的時尚品味招致前政府官員批評。（譯者：中央社劉文瑜）1060116
(中央社)
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