世貿年貨展喜迎32萬人潮 熱鬧閉幕喜迎金雞年
由貿協主辦的「2017世貿年貨大展暨禮品贈品展」，於今（16）日圓滿結束，5天展期共吸引了超過32萬人次參觀，平均每日有6.4萬人次進場，創下年貨展新高。
冷氣團帶來的濕冷天氣，正好襯托出展場內的熱鬧滾滾，一進展場就聽到廠商們的吆喝聲，看到工作人員挽起袖子補貨，海鮮、年菜、零食、年節伴手禮都是重點熱銷商品。
開幕首日的千元福袋大方送、每日早鳥禮、新春恭賀吉祥畫大師揮毫、擲筊做公益求得金媽祖、吃甜甜過好年、10元買好禮等各式活動都吸引民眾在現場一邊買一邊玩，充分享受年貨展的歡樂氣氛。此外，金雞報喜抽獎活動天天送出iPhone 7等十個大獎，價值數萬元的按摩椅、55吋液晶電視、喇叭組等都讓幸運兒抱回家，現場驚喜笑聲連連，成為現場的一大亮點。
今年貿協首度與北港朝天宮合作，辦理「擲筊做公益，求得金媽祖」年節限定公益活動。歡迎民眾捐獻100元拿平安米，並參加擲筊比賽，活動優勝者可迎回造價超過8萬元的金媽祖，以鼓勵捐小錢做公益的善念，並將本次捐款全數回饋給參與年貨展的18家優質公益團體。這次公益活動也於今日下午順利結束，並辦理捐贈儀式，由公益團體代表從貿協秘書長黃文榮手中接下象徵溫暖與祝福的紅包，年節送暖，祈願來年一切順遂。
16日下午6時，駐駕世貿一館的北港媽起駕回鑾，哨角隊引導著將軍與北港媽緩緩前行，現場廠商與民眾紛紛聚集到走道邊合十恭送，感謝媽祖保佑的同時，也為本屆年貨展畫下完美的句點。
(工商)
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