和老婆前男友一起工作 阿沁激動破音問：誰？

阿沁帶老婆花花一起上節目。（衛視中文台）

阿沁聽到老婆自白大驚。（衛視中文台）

三對明星夫妻上節目上演夫妻自白。（衛視中文台）

衛視中文台《一袋女王》17日晚間11點將播出「夫妻年終大告解」，宋逸民＋陳維齡、阿沁＋花花、甄莉＋希德，三對夫妻檔控訴對方令人受不了的行徑，還有坦承過去不敢說的秘密。阿沁說婚後的經濟大權都掌握在太太花花的手上，因此為了買心愛的東西就要分兩張發票開，讓金額變小，甚至騙說是廠商贊助，未料花花的告解更勁爆：「親愛的對不起，我找前男友跟你一起工作！」話一出口眾人目瞪口呆，阿沁更是緊張到破音大問：「誰？」

農曆年即將到來，《一袋女王》讓三對夫妻來個年終大告解，以及說出忍在心裡已久的控訴，阿沁首次攜家帶眷上節目，控訴太太花花很會睡，曾經中午回家要給老婆驚喜，卻發現忘了帶鑰匙，按電鈴跟打電話都沒有回應，半小時後只好自己下樓在附近吃麵，經過一小時再回家，太太依舊沒接電話，他擔心出事，趕快找鎖匠開門，沒想到太太完全睡死在家裡，還兇阿沁為何要吵醒她，讓阿沁很無言。

阿沁當晚自白婚前花錢不手軟，40萬元的吉他，刷卡買下也不會心疼，婚後花花掌握經濟大權，單筆消費超過3000元就要報備，因此為了買衣服等物品，常常請店家分兩張發票開讓金額變小，某次看上一把可以刻名字的手工吉他，由於價格不斐，阿沁省吃儉用存了半年私房錢購買，請店家刻上英文名字：「Real」，然後跟太太說是贊助，因為一直感到心虛，所以上節目請求太太原諒。

阿沁自白完後，太太花花的告解更勁爆：「親愛的對不起，我找前男友跟你一起工作！」在場人士都目瞪口呆，阿沁驚訝到破音大問：「誰？」花花趕緊解釋婚前雙方有討論過不要跟前任聯絡，除非是為了工作，某回經紀公司急需妝髮，花花詢問擔任髮型設計師的前男友，剛好對方也有時間，就請他來幫忙，阿沁跟對方合作以後，覺得該名男子手藝不錯又收費合理，之後還合作很多次，甚至拍孩子的週歲寫真都是請他來設計髮型，讓花花遲遲不敢開口解釋，阿沁大驚：「所以他弄完我老婆再弄我！？」主持人嚴立婷不禁大笑：「太猛了」阿沁後來很大方地回應，未來還是可以合作，只是就會請他負責其他公司藝人的妝髮即可。

(中時)