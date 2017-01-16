美國今年GDP成長率 IMF上修0.5個百分點

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國際貨幣基金（IMF）周一將美國今年國內生產毛額（GDP）預期成長率上修0.5個百分點，主因是該基金看好川普（Donald Trump）上任後實施減稅政策並擴大基礎建設支出。該基金預期今年全球GDP成長3.4％，大於去年的3.1％成長率。

(工商)