波麗士拍微電影　安心過好年

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新北市中和警分局拍微電影，宣導防竊（扒）、防搶、反詐騙。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局拍微電影，宣導防竊（扒）、防搶、反詐騙。（葉書宏翻攝）

為有效加強106年春節安全維護工作，新北市中和警分局員警以「防竊（扒）、防搶、反詐騙」為主題，用輕鬆詼諧手法自導、自演拍攝微電影。（新北市中和警分局提供）

新北市中和警分局為有效加強106年重要節日（春節）安全維護工作，以「防竊（扒）、防搶、反詐騙」為主題，由員警以手機自拍方式，用輕鬆詼諧手法自導、自演拍攝微電影，並透過網路資訊擴大預防犯罪宣導，提升民眾犯罪預防意識，強化自我防衛避免被害。

中和警分局長陳銘宗呼籲，民眾過年期間到人潮擁擠的地方，應注意隨身攜帶物品，切記財不露白，皮包應背於胸前，走路靠邊走並用手臂夾緊；如有大量提款，可撥打「110」請警察協助護鈔！

中和警分局提醒，民眾防制詐欺觀念如：網路購物應慎防購物平台誤貪小便宜，接獲可疑借錢或匯款電話應詳細確認來電者身分，公務人員不會要求民眾操作ATM或至機關外的地方交付財物！多一分防範、少一分損害！

(中時)