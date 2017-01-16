陳副總統：盼立院下會期通過年金法案
副總統陳建仁今天表示，政府一定會在立法院下一個會期裡，把年金改革的法案提到立法院，然後由各個黨團討論以後，希望能夠在下一個會期通過年金改革的方案。
陳副總統今天接受電視節目專訪，節目在晚間播出。由於21、22日年金改革國是會議將登場，兼任國家年金改革委員會召集人的陳副總統在專訪中表示，在國是會議之前，相關的案子因為精算的關係，都已經算好了，他也大概知道，改革的細節是在什麼地方。
陳副總統說，所以當政府公布方案的時候，他相信大家可以很理性地討論這些方案以後，再蒐集意見。
陳副總統說，以總統蔡英文的想法，政府是一定會在下一個會期裡面把法案提到立法院，然後由各個黨團討論以後，政府希望能夠在下一個會期通過年金改革的方案。
對於每次年金改革會議以及後來的分區座談頻傳衝突，陳副總統說，可能媒體在報導時往往比較聚焦在衝突的場面，但實際上，除了少數的團體代表外，大家的意見都很明顯；舉例來說，軍人的退休制度應該要單獨來處理，這個大家幾乎有共識，改革一定要循序漸進不是一次到位，這個大家都有共識
費率的部份，陳副總統說，大家都知道年金入不敷出，所以費率一定要慢慢地調升，這個其實也有共識，討論到開始起資年齡的時候，大家都講延到65歲，幾乎沒有一個團體有意見。
陳副總統也說，關於年金改革謠言確實是滿天飛，他太太每一次就會告訴他說，她的LINE上面又有謠言了，要陳副總統去澄清。
陳副總統解釋，在年金改革的過程當中，要用微調漸進的方式進行，譬如費率要從12%增加到18%的時候，不是一次到位，而是一年增加1%，不會一次6%；例如取消優惠存款18%，陳副總統說，應該要以一定的方式來做，是2年、4年或者6年到能夠完全歸零，以循序漸進的方式進行是一個很重要的目標。1060116
(中央社)
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