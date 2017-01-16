行人誤闖國道遭輾斃 屍塊散落車道封路撿拾
國道1號苗栗公館交流道路段，16日晚發現有行人疑從北上車道跨至南下車道逆向而行，場面驚險，就在許多路人通報警方之際，該行人已在132.5公里處，先後遭多輛車輛輾過，當場死亡且屍塊散落車道，被形容已粉身碎骨。初步調查，死者身上攜有藥袋，如是本人即為張姓男子，身分尚待進一步釐清。
國道警方調查，16日晚8點多，警方相繼接獲多名路人通報，指有名行人逆向走在北上的車道上！稍後這名行人疑似又跨越中間分隔島走到南下車道，時而偏向內側車道，因視線不良有多輛車見狀煞車不及直接撞上，行人當場慘遭輾斃。
國道第二公路警察大隊據報趕抵現場，行人疑似遭一名張姓小貨車司機撞擊，張餘悸猶存表示，看到人影從中央分隔島竄出，緊急煞車也來不及了，行人倒地後又相繼被另2輛自小客車輾過，屍塊散落在3條車道，甚至路肩也有。
警方封閉車道並覆蓋比較大的屍塊，葬儀社人員則分頭撿拾屍塊。警方在現場發現1個衛福部醫院的藥袋，是張姓患者所有，但死者是否即為張姓男子，還待進一步比對。
(中時)
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