印度信實工業上季獲利年增10％

我要評比

印度信實工業（Reliance Industries）周一公布，上季（去年12月底止）淨利年增10％至802.2億盧比（約11.8億美元），超越分析師預期，主因是核心煉油事業獲利率提升。該公司上季營收6,660億盧比，也較前一年同期增加9％。

(工商)