寒冬送暖 林全捐血擔心被退貨
媒體連日來報導血液基金會爭議，一度引發民眾捐血意願降低，血庫存量告急。捐血中心捐血車「成功號」今天(16日)開抵行政院，鼓勵公務員踴躍捐血。行政院表示，行政院長林全、秘書長陳美伶、政委陳添枝等首長都挽起袖子熱情捐輸，帶頭捐血。
林揆晚上在臉書上貼出今天捐血的照片，一副很悠閒的姿態，在捐血車內邊捐血邊看資料。他提到又到了容易缺血的季節，走上捐血車前其實心裡很擔心被退貨，幸好平常有保持良好的生活作息。他呼籲「捐血一袋救人一命、捐血從你我開始、把你寶貴的血捐給最需要的人」。
媒體日前報導血液基金會可能是不當黨產，血液基金會董事長葉金川宣布請辭，並直指行政院打壓，行政院否認葉金川的指控，並強調做公益不應該泛政治化；關於血液基金會是否為不當黨產的爭議已經使民眾捐血意願降低，血庫庫存告急。
為了鼓勵捐血，捐血中心捐血車16日開抵行政院，號召公務員響應。徐國勇表示，捐血車固定每2個月左右到行政院，並不是刻意安排，也沒有統計行政院同仁今天捐了多少，但目前血庫血液維持一定存量，並沒有血荒，但他仍呼籲大家「捐血一袋、救人一命」。
(工商)
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