川普支持英國脫歐 英鎊跌至去年10月以來低點

美國總統當選人川普（Donald Trump）稍早接受英國泰晤士報（The Times）訪問時表示，英國脫歐「是件好事」，並承諾將和脫離歐盟的英國盡速簽訂自由貿易協定。然而，此番言論卻讓投資人擔心英國與歐盟各國關係惡化，使英鎊兌美元匯率在周一早盤跌至1英鎊兌1.1986美元，是去年10月以來低點，隨後在盤中回到1.2047美元。

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